دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دان الأزهر الشريف منع إقامة صلاة التراويح في بعض مساجد اليمن بقوة السلاح ونبذ فرض "مذهب ديني معين".

وقال الأزهر في بيان له: "تابع الأزهر الشريف ما تداولته بعض وسائل الإعلام اليمنية، عن قيام بعض الأفراد والجماعات بمنع إقامة صلاة التراويح في بعض المساجد بقوة السلاح، دون اكتراث لحرمة الشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك، أو احترام للمبادئ الشرعية التي تنص على احترام حق العبادة وحق حماية دور العبادة، وممارسة الشعائر الدينية، ونبذ كل عمل يفرض على الناس مذهبًا دينيًّا معينًا أو فكرًا محددًا أو مظهرًا واحدًا للعبادة"ن حسب قوله.

وتابع الأزهر في بيانه: "إن الأزهر الشريف -ومن واقع مسئوليته الإسلامية العالمية- ليدين بشدة هذا العمل المخالف لمبادئ الأديان، والمناهض للمواثيق الدولية كافة، التي توجب احترام حرية العقيدة وحماية دور العبادة، وتكفل حق ممارسة الشعائر الدينية، ويدعو الأزهر الجميع لمنع تلك الممارسات العنصرية البغيضة حتى يعم الأمن وينتشر السلام في كل ربوع الدنيا"، حسب قوله.

وكانت قد تداولت وساءل إعلام يمنية أنباء عن منع الحوثيين إقامة صلاة التراويح في بعض المناطق باليمن، خلال شهر رمضان.