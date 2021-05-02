دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول على إعلان السلطات السعودية استئناف السفر الدولي لمواطنيها إلى خارج المملكة في 17 مايو/أيار الحالي.

وكتبت لينا الهذلول متسائلة عبر حسابها في تويتر: "هل سيسمحون أخيرًا لعائلتي وجميع الأشخاص الممنوعين من السفر بشكل غير قانوني بالسفر أيضًا؟"

ودعت لينا الهذلول إلى رفع حظر السفر، الذي وصفته بأنه "غير المشروع"، لأسر المعتقلين "السابقين".

وأطلقت السلطات السعودية سراح لجين الهذلول في 10 فبراير/ شباط الماضي بعد قضاء 1001 يوم في السجن. وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد قضت في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن لجين لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بسفر مواطنيها إلى الخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا من الفيروس أو من تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشروط، ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، في بيان، إن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، مشيرا إلى البيان الصادر في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من 17 مايو/آيار.