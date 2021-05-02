دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول يُظهر إسرائيلي يتحدث مع فلسطينية في حي الشيخ جراح مبررا الاستيلاء على منزلها، ليصف ساويرس الأمر بـ"منطق الحرامية".

ويظهر الإسرائيلي في المقطع وهو يقول للفلسطينية التي أكدت له باللغة الإنجليزية أن هذا ليس منزله: "نعم لكن إذا ذهبت فإنك لن تعودي أبدا فلماذا توبخينني ما علاقتي بالأمر".

ويضيف الإسرائيلي الذي يبدو أن اسمه يعقوب وفق ما نادته السيدة الفلسطينية، التي نبهته إلى أنه يسرق منزلها، قائلا: "نعم لكنني إذا لم أسرقه سياتي شخص آخر ويسرقه"، حسب قوله.

وردت المرأة الفلسطينية على المواطن الإسرائيلي قائلة: "من غير المسموح أن يسرق أحد منزل الآخر"، ثم أردف "يعقوب" بكلام باللغة العبرية.

وعلق ساويرس على المقطع المتداول بالقول: "منطق الحرامية"، في إشارة إلى وجهة نظر الشاب الإسرائيلي.

منطق الحرامية ...!! https://t.co/HsrUffTg8Q

وأشعلت قضية حي الشيخ جراح في القدس ما يشبه أزمة دبلوماسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بسبب مخطط إسرائيلي لبناء 200 وحدة سكنية فيه.