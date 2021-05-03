دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، إن استمرار الوضع الحالي "يجعل الحياة مستحيلة" في لبنان، فيما دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نقل السلطة.

وكتب الشيخ حمد بن جاسم، عبر حسابه في تويتر، الأحد، أن لبنان ليس في حاجة إلى "وساطات من الخارج" لمساعدته في الخروج من أزمته الراهنة، مُعتبرًا أنه "يحتاج أن يجلس كل الفرقاء على الطاولة، لبحث مستقبل هذا البلد الجميل والذي كان دخل الفرد فيه في الستينات من الدول العشر الأوائل في العالم".

وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق أنه "مع فقدان أغلب اللبنانيين وخاصةً الطبقة الوسطى منهم كل مدخراتهم بالإضافة إلى تدهور سعر الليرة اللبنانية فإن استمرار هذا الوضع يجعل الحياة مستحيلة".

ورأى الشيخ حمد بن جاسم أن "ساسة لبنان وزعماء طوائفهم بحاجة اليوم لمكان يجمعهم ويسهل عليهم الحوار فيما بينهم لعلهم يتوصلون إلى صيغة توافقية تخرجهم من هذا النهج المدمر الذي أوصل لبنان لهذه الحال"، مٌشيرًا إلى أن "الحل المأمول شأن اللبنانيين أنفسهم، ولكن لابد للبنانيين من الاتفاق على مخرج ينقذ البلاد والعباد على وجه الاستعجال والسرعة".

كما علّق على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الحالي، لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال الشيخ حمد بن جاسم إن تأجيل أعاد الفلسطينيين إلى "نقطة الصفر". وتابع أنه "ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي".

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات".