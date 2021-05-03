من هي السعودية إيمان المطيري التي عينها الملك سلمان نائب وزير التجارة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، 8 أوامر ملكية، صباح الاثنين، منها تعيين ايمان المطيري نائبا لوزير التجارة السعودي.

وفيما يلي نستعرض لكم نبذة سريعة عنها وفقا لما نشرته وزارة التجارة السعودية على موقعها الرسمي:

الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، شغلت العديد من المناصب، حيث صدر أمر ملكي في ديسمبر 2019 بتعيينها مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تكليفها بمهام الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية.

وعملت المطيري كمستشارةً لوزير التجارة والاستثمار -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- ومديرة لمكتب التحوّل الاستراتيجي بالهيئة العامة للاستثمار والمشرفة العامة على لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، كما عُيّنت مديرةً لمكتب برنامج تنمية القدرات البشرية "أحد برامج رؤية المملكة 2030".

ومن أبرز أعمالها وفقا لوزارة التجارة "تأسيس النموذج التشغيلي للجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية ’تيسير‘، والتحضير لإنشاء المركز الوطني للتنافسية، أحد مبادرات التحول الوطني 2020، والإشراف على جميع الإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة مع أكثر من (50) جهة حكومية والمنظمات الدولية المعنية، مثل مجموعة البنك الدولي ومنتدى الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الإشراف على تأسيس المركز السعودي للأعمال".

وساهمت المطيري في تطوير استراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار "سابقًا"، والإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحوّل الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وقامت بتأسيس مكتب برنامج تنمية القدرات البشرية، وتحديد المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير برنامج الإصلاح لمنظومة التعليم والتدريب وتنمية القدرات البشرية في المملكة، وفقا لما ذكرته الوزارة.