إيران ترد على تقارير تبادل سجناء مع أمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية للتقارير التي تداولتها وسائل إعلان ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية تبادل سجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدث باسم الخارجية نفى صحة هذه التقارير قائلا، الاثنين إن "قضية السجناء كانت دائما على أجندة إيران، بصرف النظر عما يطرح من قضايا ومناقشات اثناء المحادثات النووية، لكن ما يقال عن حصول اتفاق لتبادل السجناء لم يؤكد من مصادر مطلعة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتطرق المتحدث أيضا على موضوع الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأصول الإيرانية، قائلا إنه "يتعين الإفراج عن كل الأموال الايرانية المجمدة". وفقا للوكالة الإيرانية.

وعن المحادثات النووية في فيينا بين إيران ومجموعة 1+4، قال خطيب زادة: "وزارة الخارجية تدير هذه المحادثات طبقا للسياسات العامة التي ترسمها الجهات العليا للبلاد، ولدينا الآن نصاَن مطروحان على طاولة الحوار أحدهما حول النووي والآخر حول انواع الحظر".

وأضاف: "النصوص بحاجة الى التدقيق اثناء تدوينها، ونحن ماضون الى الأمام بدقة وتأني لكننا لن نسمح بتسويف المفاوضات، والمهم لدينا هو تطبيق الاتفاق النووي بحذافيره دون زيادة او نقصان، وهذا ما طرحناه ونطرحه في اللجنة المشتركة مع الاطراف الاخرى لتنفيذ الاتفاق".