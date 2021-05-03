الكويت تقرر منع مواطنيها "غير المحصنين" من كورونا من السفر للخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الكويتية، الاثنين، عن قرار بمنع مواطنيها "غير المحصنين" من فيروس كورونا من السفر للخارج، اعتبارا من 22 مايو/أيار الجاري.

وأفاد مركز التواصل الحكومي الكويتي بأن مجلس الوزراء قرر "عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية ما لم يكن قد حُصن من الإصابة بفيروس كورونا، باستثناء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم".

وحدد مركز التواصل الحكومي شروط التحصين كالتالي:

من حصل على جرعتين من لقاح كورونا ومضى على الجرعة الثانية أكثر من أسبوعين

من حصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من 5 أسابيع

من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا وحصل على جرعة واحدة من اللقاح ومضى عليها أكثر من أسبوعين