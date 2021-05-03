دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو لحوار بين رجل وبائعة خضار في المملكة العربية السعودية نهار أحد أيام رمضان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يسأل بائعة خضار متجولة في المملكة إن كانت سعودية وما الذي دفعها للخروج في حرارة الشمس نهار رمضان وإن كان لها ضمان اجتماعي قبل أن ينتقدها لعدم طلب الدعم من الحكومة الجلوس في الشمس الحارة.

#عبدالرحمن_العجيمي #النيابة_العامة سمو الأمير لديه السلطه لان يسأل ويسأل ولكن هذه هي أخلاق الكرام لم يسأل عن جنسيتها لم يسأل لماذا أخذت هذا المكان بالذات لم يسأل لماذا تقف في هذا الوقت ولم يسأل أيضا عن دخلها وماذا تخبي https://t.co/ucR2ifgSVh

ووسط التفاعل الواسع استشهد نشطاء بمقطع فيديو قارنوا فيه أسلوب تعامل الأمير فيصل بن بندر مع بائعة في حديقة حيث اشترى منها ووزع حلوى على أطفال كانوا هناك، وبين أسلوب "التنمر" للشخص الظاهر في الفيديو.

وتنقلت وسائل إعلام سعودية محلية عن النيابة العامة في المملكة استدعائها للشخص الظاهر في الفيديو حيث ذكرت صحيفة سبق بتقرير: "استدعت النيابة العامة شخصًا؛ صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.. وتهيب النيابة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا المقطع:

بعض التطفل وازعه الحسد! مثلا ذاك الذي يتطفل على بائعة متجولة ويصورها، هو في الواقع لا يهمه النظام ولو حلف؛ إذ لو كان يهتم بالنظام لم يصورها ويشهر بها! الأمر وما فيه أن بقاءها تحت الشمس أكسبها تعاطف الناس، فانهمر عليها المال، وهنا اشتغل الحسد! ليس غير قدموس ينبيكم عن رزايا النفوس.

حسبي الله وكفى اسلوب دنيء جدًا ومبتذل والله حسيبه في يوم مافيه مفر شوؤن الخلق الله اعلم بحالها ومدبرها والدولة اذا اعطت ضمان تراه 800 وشي مو 8000 ومن حق كل شخص يبحث عن رزقه وما قعدت بالشمس الا محتاجه مدري وش اقول اذا الواحد هذا كبره وبهالعمر وبهالعقلية #بايعه_الخضار

لنرى المشهد من زاوية أخرى بلاغ مواطن يساهم في القبض على بائعة متجولة مجهولة الهوية تبيع الخضروات ! هنا سيصبح عنواناً لجهود بلدية ما وسيثنى عليها وسنصفق إحتراماً " الخلاصة" الخطأ خطأ ولنبتعد عن العاطفة في الحكم على ما يمس أمننا للتسول ألف باب يدخل منه أعدائنا #عبدالرحمن_العجيمي https://t.co/4k3PWcdhpm