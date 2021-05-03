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فيديو "تنمر" على بائعة خضار بالسعودية يثير تفاعلا واستشهاد بأسلوب الأمير فيصل بن بندر

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لرجل في محل خضار بالسعودية
صورة أرشيفية لرجل في متجر خضار بالسعودية Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو لحوار بين رجل وبائعة خضار في المملكة العربية السعودية نهار أحد أيام رمضان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول شخص يسأل بائعة خضار متجولة في المملكة إن كانت سعودية وما الذي دفعها للخروج في حرارة الشمس نهار رمضان وإن كان لها ضمان اجتماعي قبل أن ينتقدها لعدم طلب الدعم من الحكومة الجلوس في الشمس الحارة.

ووسط التفاعل الواسع استشهد نشطاء بمقطع فيديو قارنوا فيه أسلوب تعامل الأمير فيصل بن بندر مع بائعة في حديقة حيث اشترى منها ووزع حلوى على أطفال كانوا هناك، وبين أسلوب "التنمر" للشخص الظاهر في الفيديو.

وتنقلت وسائل إعلام سعودية محلية عن النيابة العامة في المملكة استدعائها للشخص الظاهر في الفيديو حيث ذكرت صحيفة سبق بتقرير: "استدعت النيابة العامة شخصًا؛ صوَّر ونشر مقطع فيديو لامرأة تقوم ببيع الخضار؛ للتحقيق معه، وتطبيق الإجراءات النظامية.. وتهيب النيابة بالجميع لاتباع الإجراءات النظامية للإبلاغ عن أي مخالفة، دون انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، أو المساس بحقوقهم المكفولة نظامًا".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء حول هذا المقطع:

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