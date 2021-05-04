بين دبي والشارقة.. حادث مرور شمل 34 سيارة (صور)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهد شارع الإمارات بين إمارتي دبي والشارقة، الاثنين، حادثا مروريا ضخما شمل 34 سيارة أدلى إلى وقوع 4 أصابات إحداها بليغة وأخرى متوسطة واثنتان خفيفتان.

Credit: Dubai police

جاء ذلك في بيان لشرطة دبي على لسان العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، قال فيه إن "بلاغاً ورد إلى ادارة مركز القيادة والسيطرة يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدة مركبات على شارع الإمارات بعد جسر القدرة بالاتجاه إلى الشارقة، نتيجة تدني الرؤية الأفقية، وعدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية، ليقع حادث تصادم نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى، وتضرر 34 مركبة".

Credit: Dubai police

وأكد على "أهمية خفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات أكثر من المسافة الاعتيادية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وكذلك إيقاف المركبة خارج حرم الطريق في حالة عدم وضوح الرؤية وبشكل آمن مستخدماً الإشارات الأربعة لتنبيه المركبات القادمة من الخلف.."

وتابع قائلا: "بالإضافة إلى عدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، واستخدام مساحات الزجاج، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، والحذر من مفاجآت الطريق كونها تلعب دوراً كبيراً في وقوع الحوداث".