محكمة مصرية ترفض رفع الحجز عن سفينة الحاويات "إيفرغيفن"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة اقتصادية مصرية، الثلاثاء، برفض طلب التظلم المقدم من الشركة المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، لرفع الحجز عن السفينة، وسط المطالبة بتعويضات تتجاوز 900 مليون دولار.

وأيدت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمر الحجز التحفظي على سفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي جنحت في قناة السويس وعطلت الملاحة لمدة أسبوع في مارس/آذار الماضي، قبل تعويمها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع قد أعلن، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، عن صدور حكم قضائي بالتحفظ على سفينة "إيفرغيفن، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الأهرام".

وذكر موقع "الأهرام" أن "الفريق ربيع أكد أنه تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ قدره ٩٠٠ مليون دولار، هي قيمة ما تسببت فيه السفينة الجانحة من خسائر للهيئة فضلا عن التعويم وعملية الصيانة وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".

وأضاف موقع "الأهرام" أن الهيئة استندت في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس، واستندت في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية بالنظر فيها.