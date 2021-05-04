دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيزور وفد تركي العاصمة المصرية، القاهرة، الأربعاء والخميس، في خطوة اعتبرتها الخارجية المصرية ضرورية لـ"تطبيع العلاقات" بين مصر وتركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن مراسلها أن وفدا تركيا سيزور القاهرة الأربعاء والخميس، حسبما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

من جانبها، قالت الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "تُعقد المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة".

وأضافت الخارجية المصرية في بيانها: "وستركز المناقشات الاستكشافية على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وكانت قد شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن تأزمت بشدة منتصف العام الماضي بسبب ملفات عدة أبرزها التنقيب شرقي المتوسط والأزمة الليبية بالإضافة إلى خلاف حول جماعة الإخوان المسلمين.