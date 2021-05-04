إيران: مصرع موظفة بالسفارة السويسرية سقطت من برج سكني.. والشرطة تحقق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقيت موظفة بالسفارة السويسرية في إيران مصرعها، وفقاً لما أكدته وزارة الخارجية السويسرية، الثلاثاء، فيما أعلنت السلطات الإيرانية أن الدبلوماسية السويسرية سقطت من الطابق الـ18 لبرج سكني في طهران.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية: "تم إبلاغنا بوقوع حادث سقوط من برج كامرانية في طهران، وتبين أن سيدة تبلغ من العمر 52 عاما سقطت من أعلى البرج ومع الأسف توفيت، وتبين أن المتوفية هي السكرتيرة الاولى في السفارة السويسرية في طهران"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

في الوقت نفسه، قالت شرطة طهران إنه عند الساعة 9:30 من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) سقطت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما من الطابق الـ18 في مبنى شمالي العاصمة طهران ولقيت مصرعها وتبين أنها تحمل الجنسية السويسرية وهي موظفة في السفارة السويسرية بطهران. وأضافت الشرطة أنها باشرت في التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وستعلن النتائج لاحقا.

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيها في موت موظفة السفارة السويسرية، مؤكدة أن القضية قيد التحقيق من قبل الجهات المختصة ونتائج التحقيق ستعلن لاحقا.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية السويسرية أنباء موت موظفة تعمل في سفارتها في طهران، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للإذاعة السويسرية إن الوزارة على تواصل مع أسرة الموظفة والسفارة السويسرية على اتصال مع السلطات الإيرانية، رافضا كشف مزيد من التفاصيل بسبب "حماية البيانات والخصوصية الشخصية".