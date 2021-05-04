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العاهل السعودي يمنح تركي آل الشيخ وساما.. ما هو ولمن يعطى؟

الشرق الأوسط
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الوسام الذي منحه العاهل السعودي لتركي آل الشيخ
الوسام الذي منحه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركي آل الشيخ Credit: @Turki_alalshikh

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد منحه وسام "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ما هو وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؟

وفقا لنظام الأوسمة في السعودية، فإن هذا الوسام يمنح "للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية"، ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.

ويُمنح الوسام "تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة"، وفقا للنظام السعودي.

وشاح الملك عبدالعزيز، يمنح للأشخاص المذكورين فيما يأتي :

1- أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

2- أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.

3- رؤساء مجالس الوزراء.

4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر صورا للوسام الذي تلقاه على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد.. والى اخر ايامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. الى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".

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