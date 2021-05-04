العاهل السعودي يمنح تركي آل الشيخ وساما.. ما هو ولمن يعطى؟

الوسام الذي منحه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز لتركي آل الشيخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—برز اسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد منحه وسام "وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية"، من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد ... والى اخر ايامي سأخدم مولاي وسيدي و السعودية والسعوديين بدمي وروحي 🇸🇦❤️... الى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم ❤️🇸🇦 https://t.co/LujLyOMqXk

ما هو وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية؟

وفقا لنظام الأوسمة في السعودية، فإن هذا الوسام يمنح "للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية"، ويشتمل على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة.

ويُمنح الوسام "تقديراً لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة"، وفقا للنظام السعودي.

وشاح الملك عبدالعزيز، يمنح للأشخاص المذكورين فيما يأتي :

1- أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.

2- أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.

3- رؤساء مجالس الوزراء.

4- رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.

الوسام غالي مافيه شك ... لكن الاغلى منه العمل تحت قيادتك وتوجيهك ... الاغلى منه وجودك في حياتنا سيدي ... انت من صنعت تركي وغير تركي كثير ... انت الامل انتى الفخر انت القائد الملهم ... تكتب تاريخنا وتصنع مستقبلنا ... روحي ومالي واولادي فداك وفداء لبلدي سيدي🙏🏻❤️🇸🇦 https://t.co/Y2I1FirKwf

وكان تركي آل الشيخ قد نشر صورا للوسام الذي تلقاه على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق قال فيه: "أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد.. والى اخر ايامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. الى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".