سقوط صاروخي كاتيوشا على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق

بغداد، العراق (CNN)-- أعلنت قوات الأمن العراقية، الثلاثاء، عن سقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" على قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية دون وقوع إصابات.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الصاروخين سقطا في ساحة فارغة بقاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار دون خسائر بشرية أو مادية.

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" الجوية في يناير/ كانون الثاني عام 2020 لهجوم بالصواريخ الإيرانية انتقاماً لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية أمر بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطار بغداد الدولي.

واستهدفت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران بشكل روتيني القوات الأمريكية في العراق، واستهدفت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات الشهر الماضي قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بالقرب من مطار أربيل الدولي في شمال العراق، بحسب حكومة إقليم كردستان.