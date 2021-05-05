الرئيس العراقي: بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين السعودية وإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، خلال مقابلة مع معهد بيروت للأبحاث، بأن بغداد استضافت أكثر من جولة محادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران.

ولم يوضح صالح العدد المحدد لجولات للمحادثات التي جرت بين السعودية وإيران، لكنه رحب بإجراء المحادثات.

وكان مصدران مطلعان بالحكومة العراقية، قد كشفا في تصريحات لـCNN، أن إيران والسعودية أجرتا محادثات مباشرة في العراق في 9 أبريل/ نيسان الماضي.

وقال الرئيس العراقي، في حديثه معهد بيروت: "لقد كانت أكثر من مرة... لن أقول كم"، وأضاف: "المحادثات مستمرة، وهي مهمة".

ولم يعلق صالح على ما إذا كانت المحادثات قد شهدت أي تقدم بشأن اليمن، لكنه قال إنهم يعتقدون أن هناك تطوراً إيجابياً من قبل "الأطراف المعنية في تحقيق ذلك".