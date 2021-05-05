نتنياهو يعيد كتاب التكليف إلى رئيس إسرائيل بعد الفشل بتشكيل الحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل ائتلاف حكومي، بعد انقضاء مدة التكليف، منتصف ليلية الثلاثاء إلى الأربعاء.

جاء ذلك وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية حيث ذكرت: "أعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل انتصاف الليلة الماضية كتاب التكليف الى رئيس الدولة رؤوفين رفلين بعد ان ابلغه بانه فشل في انجاز المهمة التي كان قد اسندها اليه قبل ثمانية وعشرين يوما وانه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته".

وأضاف التقرير: "القى حزب الليكود باللوم على رئيس حزب يمينا نفتالي بينيت متهما إياه بعدم الالتزام بتأليف حكومة يمين"، لافتة إلى أن "رئيس الدولة سيشرع صباح اليوم في اجراء اتصالات مع ممثلي الكتل البرلمانية وذلك من اجل التشاور معهم والاستماع الى مواقفهم".

وذكر تقرير الهيئة أن "نتنياهو لم يطلب من الرئيس رفلين تمديد الفترة الزمنية لإتمام هذه المهمة علما بان القانون يخول الرئيس رفلين صلاحية اطالة هذه الفترة بأربعة عشر يوما اخر".