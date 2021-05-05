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تداول فيديو الاعتداء على مقيم في الكويت.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية عامة من الكويت العاصمة
Credit: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بالاعتداء على مقيم بطريق عام في الكويت، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وزارة الداخلية الكويتية، عقّبت على الحادثة ببيان قالت فيه: "فور رصد مقطع الفيديو قامت الجهات الأمنية المختصة بالانتقال إلى الموقع وتم مشاهدة المجني عليه وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية".

وتابعت الداخلية في بيانها أن المجني عليه "أفاد بأن شخصا قام بالاعتداء عليه لأنه رفض أن يعمل لديه، وعليه تم نقل المجني عليه إلى المستشفى واستخراج تقرير طبي له كما تم التعرف على الجاني من خلال لوحة المركبة وشهود الواقعة وتم استدعاؤه والتحقيق معه وتسجيل قضية بحقه وإحالته إلى الجهات القانونية المختصة".

وأكدت الداخلية الكويتية ببيانها على أنها "لا تقبل بمثل هذه التصرفات التي تتنافى وحقوق الإنسان وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقوم بهذه التصرفات التي تسيء إلى دولة الكويت بلد الإنسانية".

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