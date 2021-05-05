دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان التعاون الاستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية (وام).

وقال الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية قوية وراسخة، وتقوم على المحبة وأواصر القربى والإيمان بوحدة المصير المشترك، مُؤكدًا أن متانة العلاقات التي تجمعهما تمثل العمق التاريخي وصمام أمان للبلدين والعرب جميعاً فهما نموذج للاستقرار والأمان والنماء والازدهار في المنطقة.

وحضر اللقاء، من الجانب الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد السفير الإماراتي لدى المملكة العربية السعودية.

في حين حضر من الجانب السعودي الأمير تركي بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.