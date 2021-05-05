البيت الأبيض يكشف ما دار في اتصال هاتفي بين بايدن ومحمد بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف البيت الأبيض ما دار في الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي أكد فيه الأول دعمه لاتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل.

وجاء في البيان الصحفي الذي نشره البيت الأبيض وتلقت CNN نسخة منه أن بايدن والشيخ محمد بن زايد "ناقشا التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أفغانستان والتهديدات النووية والإقليمية التي تتسبب بها إيران".

وأضاف البيت الأبيض في البيان أن الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي ناقشا "عملية خفض التصعيد والسلام في الشرق الأوسط".

وأشاد بايدن في هذا الإطار باتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل تعزيز وتوسيع هذه الاتفاقيات.