اختتام جولة "المشاورات الاستكشافية" بين مصر وتركيا حول "تطبيع العلاقات"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، اختتام جولة "المشاورات الاستكشافية" مع تركيا، حول "تطبيع العلاقات"، التي انقطعت بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء في بيان مشترك للدولتين: "اختتمت اليوم، وبعد يومين من المداولات، المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال".

وأضاف البيان: "كانت المناقشات صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلاً عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط". وتابع البيان: "سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت الدولتان أن المشاورات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد صرح في أبريل/ نيسان الماضي أنه "تقرر مواصلة العلاقات بين البلدين على مستوى وزارتي الخارجية، وسيعقد لقاء على مستوى نواب وزيري الخارجية في الأسبوع الأول من مايو/آيار المقبل".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.