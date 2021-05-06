دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، الخميس، أمرًا أميريًا بإعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، بعد صدور قرار من النائب العام بالقبض عليه.

وأوكل أمير قطر إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكواري، تولي مهام منصب القائم بأعمال وزير المالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وفي وقت سابق الخميس، أصدر النائب العام القطري علي بن فطيس المري، أمراً بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي والتحقيق معه.

ونشرت "قنا" بياناً مقتضبا من مكتب النائب العام القطري جاء فيه: "بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي"، دون توضيح ما هي الأوراق أو التقارير.

وأضاف البيان أن النائب العام "أمر بسؤاله (وزير المالية) عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة". وتابع البيان بأن "النائب العام أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة".

ويتولى علي شريف العمادي منصب وزير المالية القطري منذ عام 2013. وبحسب موقع مكتب الاتصال الحكومي القطري يتولى العمادي أيضا مناصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ورئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني، ونائب مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.