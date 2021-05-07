دبي، الإمارات العربية المتحدة ((CNN – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده تسعى لاستعادة "ألوحدة" مع الشعب المصري، مشددا في الوقت نفسه على استقلالية تركيا الكاملة بما يتعلق بسياستها الخارجية.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية أعقبت صلاة الجمعة نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "نسعى لاستعادة الوحدة ذات الجذور التاريخية مع شعب مصر ومواصلتها مجددا"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "تركيا دولة صامدة بكل شموخ وليست دولة يحدد الآخرون ما تفعله في السياسة الخارجية"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من الزيارة التي كانت مقررة لوفد تركي إلى القاهرة لبحث سبل تطبيع العلاقات بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين أنقرة والقاهرة تأزمت في السنوات القليلة الماضية بسبب خلافات حول قضايا عدة أبزرها دعم جماعة الإخوان المسلمين والصراع الليبي والتنقيب شرق المتوسط.