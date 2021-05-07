أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين سيد عراقجي للتليفزيون الإيراني الرسمي في فيينا، الجمعة، إن بلاده تنتظر الوفاء بمطالب أخرى رُغم أن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لرفع العقوبات للعودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وكان مسؤولون إيرانيون قالوا في وقت سابق إن إيران ستستمر في تخصيب اليورانيوم حتى يتم رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.

وقال عراقجي إن جميع الأطراف أبدت جدية في دفع المفاوضات يوم الجمعة، وأن الولايات المتحدة أعربت عن استعدادها لرفع جزء كبير من العقوبات، لكن إيران تعتقد أن ذلك ما يزال غير كاف.

وأضاف عراقجي: "المفاوضات يجب أن تستمر حتى تصل (إيران) إلى جميع مطالبها" دون أن يوضح ماهية هذه الطلبات الإضافية.