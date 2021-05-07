إسرائيل: اعتقال 15 شخصا بعد أحداث "الشيخ جراح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 15 شخصا بعد أحداث شغب وقعت في منطقة الشيخ جراح، شرقي القدس، مساء الخميس.

جاء ذلك وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة الإسرائيلية، حيث ذكرت أن "اشتباكات اندلعت بين مواطنين عرب ويهود أثناء افطار جماعي في الحي، وقام مواطنون يهود بإشهار مسدساتهم بعد تعرضهم لاعتداء، وقاموا بإطلاق بعض الرصاصات صوب أهداف عشوائية.."

وأضاف التقرير: "كما تم القاء حجارة وأغراض مختلفة باتجاه عضو الكنيست ايتامار بن غفير الذي تواجد في المكان مع مجموعة من مناصريه في لجنة داخل خيمة نصبها في حي شمعون هتسديك المحاذي للشيخ جراح"، لافتة إلى أن "مواطنو الحي وآخرون قاموا بالاشتباك مع افراد من الشرطة وأقدموا على اضرام النار في سيارة تابعة لاحد السكان اليهود والقاء الحجارة على قوات من الشرطة وسيارات شرطية وإطلاق المفرقعات، ولم يصب أحد بأذى".

وتابعت الهيئة في تقريرها: "بالقرب من الحي جرى اعتقال اثنين من سكان شرقي العاصمة هما قاصر وبالغ بشبهة الاعتداء على مارة من السكان اليهود في احدى محطات القطار الخفيف بالعاصمة، وعثر بحوزة الاثنين على هراوة".