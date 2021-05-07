هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت شقيقتا الناشطة السعودية المفرج عنها بشروط، لجين الهذلول، على اختيار السعودية لـ"السجاد البنفسجي" لمراسم استقبال الضيوف، الجمعة، وأشارت إحداهما إلى تقرير لوكالة رويترز ذكر أن الاسم الحركي للجين عندما تم التجسس عليها كان "السيف البنفسجي".

وقالت لينا الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر تعليقا على خبر اختيار السجاد البنفسجي لاستقبال الضيوف: " يوم يتجسسون على لجين كانوا يسمونها السيف البنفسجي و الحين ادري ليش"، حسب قولها.

يوم يتجسسون على لجين كانوا يسمونها السيف البنفسجي و الحين ادري ليش ❤️ https://t.co/Sb8xEYIPH1

من جانبها، علقت علياء الهذلول على الخبر الذي نقلته وزارة الثقافة السعودية حول الموضوع نفسه، قائلة: " في تقرير لرويترز، حين تم التجسس على لجين الهذلول، تم اعطائها اسما حركيا هو السيف الارجواني أي السيف البنفسجي، تستحق لجين أجمل الألوان".

في تقرير لرويترز، حين تم التجسس على لجين الهذلول، تم اعطائها اسما حركيا هو السيف الارجواني أي السيف البنفسجي. تستحق لجين أجمل الألوان 💜💜 https://t.co/hHyIlhzpwW https://t.co/8gjDwXbsDw https://t.co/KZGlfgSOAN

وأطلقت لينا وعلياء وسم "لجين السيف البنفسجي" على موقع تويتر، في إشارة لما قالوا إنه الاسم الحركي لشقيقتهم، التي تم الإفراج عنها في 10 فبراير/شباط من عام 2021 مع الإبقاء على شرط منعها من السفر، حسبما ذكرت عائلتها.

وكانت قد نشرت وزارة الثقافة السعودية خبر اختيار السجاد البنفسجي لمراسم الاستقبال قائلة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "من وحي تراثنا الطبيعي، تطبع زهرة الخزامى لونها الأخّاذ على سجاد مراسم الاستقبال"، حسب قولها.