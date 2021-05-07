دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الإعلامي السعودي عبدالله المديفر، كواليس لقائه التلفزيوني بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه يمتلك "ذاكرة حديدية" ويمتلك رؤية للوضع الراهن وأخرى مستقبلية.

وقال المديفر في مقطع فيديو نشره عبر صفحة البرنامج الذي يقدمه (الليوان) على موقع تويتر: "أول مرة التقيت بسمو ولي العهد كان لقاء طويلا مع مجموعة من الإعلاميين وأتذكر حينها عندما عدت إلى البيت، قابلتني زوجتي وهي تسأل: كيف وجدت الأمير؟ فأجبتها بكلمتين: دائما مستعد".

وأضاف الإعلامي السعودي قائلا: "كلما طرح عليه إعلامي سؤالا كان يجيب بإسهاب وباستحضار مدهش للأرقام وكأنه استعد لهذا الملف فقط وعندما يُسأل عن ملف آخر يجيب وبلغة الأرقام وكأنه استعد فقط لهذا الملف".

وكشف المديفر أنه التقى ولي العهد السعودي 3 مرات على هامش اللقاء التلفزيوني الذي أجراه معه، في يوم اللقاء وقبله وبعده، وقال عن حواره معه: "في كل قضية تخص البلد كان لديه تصوران، في شدة الوضوح، تصور للوضع الحالي بلغة الأرقام وتصور آخر واضح لأين سيذهب بهذه القضية ويعرف الواقع جدا ويعرف إلى أن يجب أن يصل".

وتابع الإعلامي السعودي قائلا: "من ميزات الأمير أنه مستمع جيد ويمتلك ذاكرة حديدية، حقيقة، الحديث عن الأمير محمد بن سلمان يطول"، وأضاف: "مما لفت نظري قدرة الأمير على الإلهام، كل الذين يعملون مع الأمير أو في الدوائر القريبة منه ترى فيهم أثر الإلهام، يحبونه يؤمنون بمشروعه يعملون باحتراق من أجله، أثر الإلهام يشع من عيونهم".

وكان قد أجرى المديفر مقابلة في إبريل/نيسان الماضي، مع محمد بن سلمان، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية 2030 وناقش معه قضايا عدة اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية.