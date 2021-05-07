دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – راى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، أن المفاوضات الإيرانية-السعودية تصب في مصلحة "المقاومة"، مشددا على أن طهران لا تتخلى عن حلفائها حتى عندما تتفاوض مع دول من المحور الآخر.

وقال نصرالله في كلمته بمناسبة "يوم القدس العالمي": "كلنا سمعنا بالمفاوضات الإيرانية-السعودية وأيضا كلام ولي العهد السعودي نحو إيران وهذا كله يصب بمصلحة محور المقاومة"، وفقا لقناة المنار التابعة للحزب.

وأضاف الأمين لحزب الله قائلا: "إيران ليست بحاجة لأن تؤكد لحلفائها أن أي مفاوضات لن تكون على حسابهم او على حساب شعوبهم"، حسب قوله.

وتابع نصرالله قائلا: "لأن التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء أو تبيعهم أو تتفاوض عنهم ولذلك نحو نؤيد كل حوار إيراني دولي أو عربي لأن يساهم بتقوية محور الأصدقاء"، وفقا للمنار.

وكانت قد استضافت العاصمة العراقية بغداد جولات من المفاوضات السعودية-الإيرانية مؤخرا، حسبما أعلن الرئيس العراقي برهم صالح قبل أيام.

من جانبه، كان قد أكد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية أن بلاده تتطلع لعلاقات أفضل مع إيران.