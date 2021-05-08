دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حسم إمام جامع الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، 7 قضايا "جدلية" في الإسلام تتعلق بالمرأة، مشيرا إلى ألا وجود لما يُعرف بـ"بيت الطاعة" في الدين الإسلامي.

وقال الطيب إنه يجوز "للمرأة السفر بدون محرم متى كان سفرها آمنا، بصحبة ترافقها، أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره".

وأكد شيخ الأزهر أنه يحق للمرأة تولي الوظائف والمناصب بما في ذلك المناصب العليا في الدولة والقضاء والإفتاء.

وأشار الطيب إلى أن "الطلاق التعسفي بغير سبب معتبر، حرام وجريمة أخلاقية، سواء كان ذلك برغبة من الزوج أو الزوجة، وذلك للضرر الذي يلحق أسرة كل منهما، بما في ذلك الأطفال".

ولفت شيخ الأزهر إلى عدم وجود ما يُسمى بـ"بيت الطاعة" في الإسلام، كما أكد أنه لا يجوز لولي الأمر تزويج ابنته برجل "غير كفء ترضاه" بدون سبب مقبول.

وأكد الأزهر أن "للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يباح فيها الخروج شرعا أو عرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال هذا الحق".

وقال الطيب إن "إذا كانت الزوجة سببا في تنمية تروة زوجها، فلها أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه، أو تستوفيه بعد الوفاة من تركته قبل تقسيمها"، وفقا لشيخ الأ.هر.