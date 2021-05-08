دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تتصرف بمسؤولية من أجل تطبيق القانون"، في معرض تعليقه على اقتحام المسجد الأقصى والاشتباكات الأخيرة في نطاقه، مساء الجمعة.

وعبر تويتر، نقل أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله، إن "إسرائيل تتصرف بمسؤولية من أجل تطبيق القانون وضمان النظام العام في أورشليم، وذلك مع الحفاظ على حرية العبادة في الأماكن المقدسة".

ووأشار جندلمان إلى أن نتنياهو عقد على مدار نهاية الأسبوع مشاورات لتقييم الموقف على ضوء الأحداث الأخيرة.

وشارك في المشاورات وزيري الدفاع والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق وآخرون.

كانت قوات إسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى، مساء الجمعة، ووقعت اشتباكات داخله أسفرت عن إصابة أكثر من 200 فلسطيني. وهو ما قوبل بإدانة دولية وعربية.

ومنذ أيام يشارك ناشطون فلسطينيون وأهالي حي الشيخ جراح في احتجاجات متواصلة، اعتراضًا على إخلاء محتمل لمنازل سكان في الحي لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية.

وحصل إسرائيليون بدعم من المحاكم على منازل في الشيخ جراح بالقدس الشرقية، مستندين إلى أن عائلات يهودية كانت تعيش هناك قبل الفرار في حرب 1948. ويريدون إخلاء 58 فلسطينيًا آخر، وفقًا لمنظمة "السلام الآن".