أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أدانت روسيا بشدة الاعتداءات على المدنيين في القدس الشرقية، ودعت جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي خطوات محفوفة بتصعيد العنف"، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر السبت.

يأتي البيان بعد اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى بالقدس.

وقال بيان الخارجية الروسية: "في الأيام الأخيرة، تدهور الوضع في القدس الشرقية بشكل حاد. وجاء في البيان أن أكثر من 200 فلسطيني أصيبوا بجروح خطيرة مساء 7 مايو/ أيار نتيجة الاشتباكات التي دارت في مجمع المسجد الأقصى، فيما أصيب 17 شرطيًا إسرائيليًا بجروح خطيرة".

وأضاف البيان أن "التوترات تصاعدت في المدينة بسبب إخلاء السكان العرب من محل إقامتهم الأصلي - الشيخ جراح، والترويج لخطط بناء 540 وحدة سكنية للمستوطنين في هار حوما، وقتل فلسطينيين عند حاجز تفتيش في منطقة جنين".

وقالت روسيا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء النزاعات وجددت موقفها "المنعكس في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، التي بموجبها مصادرة الأراضي والممتلكات الموجودة عليها، وكذلك إنشاء المستوطنات من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس لها قوة قانونية".

وخلص بيان الخارجية الروسية إلى أن "مثل هذه الأعمال هي انتهاك للقانون الدولي وتعيق تحقيق تسوية تفاوضية على أساس إقامة دولتين - فلسطين وإسرائيل - داخل حدود عام 1967 ، تتعايشان بسلام وأمن".