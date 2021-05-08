دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت السعودية رفضها للإجراءات الإسرائيلية بإخلاء منازل في القدس وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، في إشارة غير مباشرة إلى أحداث "حي الشيخ جراح".

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته فجر السبت إنها تعبر عن "رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها".

وشددت الخارجية في بيانها على: "تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت السعودية "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية"، وفقا للبيان.

وكانت قد تجددت الاشتباكات في نطاق المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، الجمعة، بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين ما أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.

يذكر أن السعودية ترفض تطبيع علاقاتها مع الجانب الإسرائيلي حتى تقام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.