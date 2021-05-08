قصة الحي الأرمني في القدس.. وردود الفعل على اعتراف أمريكا بما حدث في 1915

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الإمارات عن إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى وإخلائه من المصلين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح في القدس، ودعت إسرائيل إلى خفض التصعيد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ونقلت الوكالة تصريحات عن وزير الدولة، حليفة شاهين المرر، أكد فيها "الإمارات العربية المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، والتي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين"، وفقا لوام.

وأضاف المرر قائلا: "دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك"، وأكد على "ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك"، حسب قوله.

وشدد المرر على ضرورة احترام دور الأردن في رعاية المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم دعا إلى "عدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك"، حسب قوله.

ودعت الإمارات إسرائيل إلى "تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان"، وأكدت على " ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم"، وفقا لوام.