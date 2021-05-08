دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عبّرت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المواجهات الدائرة في القدس، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح، التي أسفرت عن إصابة العشرات، مساء الجمعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه "لا يوجد أي تبرير لأعمال العنف. ولكن إراقة الدماء هذه مقلقة بشكل خاص في هذا الوقت لأننا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. وتشمل هذه الأعمال الهجوم على جنود إسرائيليين يوم الجمعة والهجمات المسماة “برايس تاغ” أو “بطاقة الثمن” المتبادلة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعت الخارجية الأمريكية المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى التحرك بشكل حاسم لتخفيف حدة التوترات والعنف.

كما أعربت الخارجية عن شعورها البالغ بالقلق إزاء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وحي سلوان في القدس، قائلا إن "الكثير من هذه العائلات تعيش في منازلها هذه منذ أجيال".

وأضافت: "لقد قلنا باستمرار أنه ينبغي تجنب الخطوات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات أو تبعدنا عن السلام؛ ويشمل ذلك عمليات الإخلاء والنشاط الاستيطاني وهدم المنازل وأعمال الإرهاب".

وقالت الخارجية الأمريكية: "نحث السلطات على التعامل مع سكان الشيخ جراح برأفة واحترام والنظر في مجمل هذه الحالات التاريخية المعقدة وتأثيرها على حياة الناس الفعلية اليوم".