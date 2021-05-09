دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، إن الحقائق أظهرت أنه لا علاقة للمملكة العربية السعودية بمزاعم اختراق هاتف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون ومالك صحيفة "واشنطن بوست".

وكتب الجبير، في حسابه عبر تويتر، أن "الحقائق المتعلقة بقضية ما يسمى اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم بحق المملكة".

وأضاف الجبير: "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".

وتساءل الجبير: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟"

وفي يناير/ كانون الثاني 2020، سبق أن قال الوزير السعودي إن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، لم يخترق هاتف بيزوس، مُضيفا خلال لقائه آنذاك شبكة CNBC: لا، بالتأكيد، هذا هراء، كليا".

وقتها، أشارت تقارير نشرتها وسائل إعلامية، مثل صحيفة الغارديان البريطانية وصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، إلى "تورط" ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان بـ"صورة مباشرة" بقرصنة هاتف الملياردير، جيف بيزوس، رجل الأعمال ومؤسس شركة أمازون.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد قالت في تقريرها: "خبراء التحقيقات الذين عينهم جيف بيزوس توصلوا وبدرجة ثقة ’متوسطة إلى قوية‘ إلى أن حساب الواتساب الذي يستخدمه ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، كان منخرطا بصورة مباشرة في قرصنة هاتف مؤسس أمازون العام 2018".