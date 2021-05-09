دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، على تواصل جهود وتحركات الأردن على أكثر من مستوى لوقف ما وصفتها بـ"الانتهاكات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس وحي الشيخ جراح.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز إن "المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف الفايز أن "الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، محذرة الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، والمطالبة بوقفها وأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وأوضح الفايز أن الخارجية الأردنية نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين. وقال إن "ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان"، مطالبا السلطات الإسرائيلية بـ"الكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني".

وحول أحداث حي الشيخ جراح، قال الفايز إن الخارجية الأردنية وجهت مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، ما يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الفايز أن الخارجية الأردنية تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها. وأكد أن الأردن يتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار سيواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات.