اشتباكات القدس.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة وقف ما وصفه بـ"الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة التي يتعرض لها المقدسيون".

وقال العاهل الأردني، في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه يرفض "محاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في القدس الشرقية، وكل الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) .

وشدد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها "غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس".

كما أكد العاهل الأردني أهمية مواصلة تنسيق الدول العربية والأطراف الفاعلة، لوضع حد لما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية، والمسجد الأقصى".

وبات الوضع في الشيخ جراح أحد بؤر التوتر الرئيسية المتصاعدة في القدس. وشهد الحي اشتباكات ليلية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، الذين يقولون أيضاً إنهم تم استفزازهم من قبل عائلات المستوطنين.

وفي وقت سابق الأحد، قررت المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل جلسة استماع بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وستحدد موعدا جديدا خلال 30 يومًا.

وقالت المحكمة العليا إن الجلسة التي كان من المفترض أن تعقد، يوم الاثنين، أُلغيت بناء على طلب المدعي العام لإسرائيل.

وكانت المحكمة العليا أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستمع إلى استئناف تقدمه العائلات الفلسطينية ضد طردهم، في أحدث تطور في قضية قانونية استمرت عقوداً.

وتستخدم شركة تدعى "ناحالوت شمعون" قانوناً من عام 1970 للادعاء بأن مالكي الأرض قبل عام 1948 كانوا عائلات يهودية.

ويقول الفلسطينيون إن قوانين التعويض في إسرائيل غير عادلة لأنه لا توجد لديهم وسائل قانونية لاستعادة الممتلكات التي فقدوها في أواخر الأربعينيات فيما أصبح دولة إسرائيل.