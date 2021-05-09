السعودية تعلن عزمها إقامة شعيرة الحج بـ"ما يكفل صحة وسلامة الحجاج"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، رسميا اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، دون أن تذكر صراحة إذا كانت ستسمح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المقيمين بالمملكة مثل العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن "المملكة تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 1442هجرية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة".

وأفادت بأن ذلك يأتي "انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أن "الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان"، وتابعت بأنه "سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام".