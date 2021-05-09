اشتباكات القدس.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن التوترات الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف الهلال الأحمر التابع للقدس أنه تعامل مع 10 إصابات جديدة نتيجة الاشتباكات بين عدد من أهالي القدس من الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، فجر الأحد، وذلك بعد يوم شهد وقوع 90 إصابة في الاشتباكات.

وأعلن الهلال الأحمر وقوع "إصابات داخل المسجد الاقصى تتعامل معها طواقمنا ولا نستطيع اخراجها للمستشفيات بسبب اغلاق باب الاسباط ومنع الدخول والخروج".

وكشفت الجهة الطبية عن حدوث 10 إصابات في مواجهات فجر الأحد وقالت: "10 إصابات حتى اللحظة تعاملنا معها في المسجد الاقصى

اصابة تم نقلها للمستشفى اصيب بالمطاط بالفم ممى ادى الى شق كبير في جلد الخد"، حسب قولها.

وأشارت إلى أن 5 أشخاص تعرضوا لإصابات بالرأس نتيجة الرصاص المطاطي و4 بالأقدام واليدين نتيجة الرصاص المطاطي أيضا وعولجوا ميدانيا.

وكان قد وصل عشرات آلاف الفلسطينيين إلى القدس، السبت، لإحياء ليلة القدر تزامنا مع وقوع اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في باب العمود وحي الشيخ جراح الذي يشهد محاولة تهجير لسكانه أثارت إدانة واستنكارا واسعا على المستويين الإقليمي والدولي.