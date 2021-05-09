دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صادرت القوات البحرية الأمريكية آلاف الأسلحة "غير المشروعة"، الصينية والروسية الصنع، على متن سفينة في شمال بحر العرب، وفقاً لبيان صادر عن الأسطول الأمريكي الخامس.

وأفاد البيان بأن السفينة "يو إس إس مونتيري" وفريق خفر السواحل الأمريكي تمكن من ضبط شحنة الأسلحة أثناء عملية تحقق روتينية تم إجراؤها في المياه الدولية وفقا للقانون الدولي".

وأوضح البيان أن شحنة الأسلحة تضمنت "العشرات من الصواريخ الروسية المتقدمة المضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من نوع 56، ومئات من البنادق الآلية من طراز PKM، وبنادق القنص وقاذفات قنابل صاروخية".

وقال الأسطول الخامس في البيان إن المصدر الذي جاءت منه الأسلحة ووجهتها لم يتم تحديدهما بعد، مضيفا أن التحقيقات جارية لمعرفة ذلك. وأكد الأسطول الخامس أن شحنة الأسلحة محتجزة لدى البحرية الأمريكية.