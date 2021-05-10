هنية: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم يتراجع الاحتلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية، الاثنين، من تصعيد المواجهة، داعيا إسرائيل إلى أن ترفع يدها عن القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وقال هنية، في بيان، إنه "أمام الهمجية المتواصلة ضد الأقصى والمرابطين فيه، ومع الصمود الأسطوري لشعبنا وللمدافعين الآن عن ساحات الأقصى أمام محاولات الاقتحام، فقد أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها بما فيهم الأشقاء العرب أن الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء".

وأضاف: "وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها". وتابع بالقول: "نجدد الالتزام والتأكيد أمام شعبنا وأمتنا بأننا لن نقبل ولن يقبل شعبنا تمرير مخططات الاحتلال في القدس، وسيستمر العمل الميداني المقاوم، وسيتصاعد لمنع الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق أهدافهم".

وأكد هنية أنه سيواصل العمل على "حشد الدعم والنصرة للقدس وأهلها على المستويات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية، وتوفير مقومات الصمود والاستمرار". وقال إن "المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدًا لمخططاته الشيطانية".

ووجه هنية تحية إلى الفلسطينيين الذين يواجهون القوات الإسرائيلية، قائلا: "أحيي الأبطال الشجعان في القدس والأقصى الذين يصنعون ملحمة رمضانية تعيد أمجاد بدر وحطين، فاستمروا ولا تتوقفوا، وكل الشعب والأمة وأحرار العالم معكم ولكم".