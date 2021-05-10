الشرطة الإسرائيلية تغلق الحرم القدسي أمام غير المسلمين اليوم

القدس تتأرجح على حافة ثوران بركاني هو الأكبر منذ سنوات.. آخر التطورات من مراسلة CNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اغلاق "الحرم القدسي" اليوم (الاثنين) امام زيارات غير المسلمين، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إنه وبعد تقييم للأوضاع، الاثنين، بإشراف شبتاي بالتعاون اللواء دورون تورجمان، قائد لواء القدس، ومختلف العناصر الأمنية، في حين ستسمح الشرطة بحرية العبادة في القدس إلا أنها لن تسمح بأعمال الشغب.

وبين المتحدث أن الآلاف من عناصر الشرطة وحرس الحدود انتشروا منذ ساعات الصباح الأولى في القدس والبلدة القديمة لتأمين الأوضاع والحفاظ على سلامة وأمن العامة.

هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة مشاورات خاصة بجلسة افتراضية حول تصاعد التوتر في القدس، على خلفية التطورات الأخيرة حيث أصيب أكثر من 300 فلسطيني وأكثر من 17 ضابطًا إسرائيليًا، تزامنا مع توترات مماثلة على حدود قطاع غزة.