القدس (CNN)-- دقت صافرات الإنذار في القدس ومواقع أخرى في وسط إسرائيل، فيما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس عن إطلاق صواريخ ردا على وصفته بـ"عدوان" إسرائيل على "المدينة المقدسة".

وسمع سكان القدس دوي انفجارات متعددة، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة، فيما قررت الشرطة الإسرائيلية تعليق مسيرة القوميين الإسرائيليين بعد إطلاق الصواريخ.

من جانبه، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبوعبيدة إن "كتائب القسام وجهت ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة، رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى"، مضيفا: "هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق عن مهلة حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لسحب القوات الإسرائيلية من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وقال أبوعبيدة: "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".