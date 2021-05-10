دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN -- اعلنت وزارة الداحلية السعودية فرض "الحجر المؤسسي" على جميع القادمين من الدول التي لم يتم تعليق الرحلات منها ومع استثناء بعض الحالات.

وقال مصدر مسؤول في الداخلية إن الاستثناءات من الحجر الصحي المؤسسي تشمل كل من المواطنين والمواطنات القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وبنات وأبناء المواطنة، وزوجة المواطن وزوج المواطنة والعمالة المنزلية الخاصة بالسعوديين.

وتشمل الاستثناءات المتعلقة بالحركة الجوية العمالة المنزلية المرافقة لمقيم محصن (متلق للقاح كورونا) والمحصنين والوفود الرسمية ومن يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيين وعائلاتهم وطواقم الملاحة الجوية ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية.

أما الاستثناءات للقادمين عبر المعابر البرية والبحرية لغير المواطنين فتشمل "من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا"، بالإضافة إلى "من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم" و" طواقم السفن البحرية" و"سائقي الشاحنات ومساعديهم من جميع المنافذ" و"من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة" و"الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية"، وفقا لواس.

وأكد المسؤول أنه سيتم فرض الحجر المنزلي أيضا على القادمين من هذه الدول، باستثناء المحصنين، مع توفير وثيقة تأمين صحي سارية معتمدة من الجهات الصحية في المملكة تغطي العلاج من فيروس كورونا.