السيسي عن أزمة سد النهضة: لن نفرط في حقوقنا.. ولا تستعجلوا النتائج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديره لقلق المصريين بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن المفاوضات صعبة لكنه "لن يتم التفريط" في حقوق مصر.

وأشار السيسي إلى أزمة سد النهضة والقلق بشأنه وبشأن عملية التفاوض، وذلك في جزء من كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات في قناة السويس.

وقال السيسي: "أنا كل اللي هقوله لكم حاجة واحدة بس.. اقلقوا لأن ده طبيعي دي حياة.. لكن لازم تكونوا متأكدين إن مسار التفاوض يحتاج صبر وتأنى ولا تستعجلوا النتائج.. لكن كونوا واثقين من الله وفى بلدكم وفى قدرتها".

وأضاف السيسي: "الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن لأحد تجاوزه، لكن لا تستعجلوا، كل حاجة لها ترتيباتها وتدبيرها والتفاوض عملية شاقة وصعبة".

وتابع بالقول إن "الجهد والحركة مستمرة إلى أن نصل إلى حل لهذه المسألة، التي نعتبرها من المسائل الحساسة جدا والمهمة جدا، ولكن القلق مقدر ومشروع وأنا سعيد به، لأن اهتمامكم ببلدكم أمر رائع، لكن كمان يجب أن تكونوا متأكدين أن حقوقنا لن يتم التفريط فيها".