إسرائيل تعلن بدء عملية "حارس الأسوار" كرد على إطلاق الصواريخ من غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، صباح الثلاثاء، البدء بعملية "حارس الأسوار" كرد على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل.

بدأنا عملية #حارس_الأسوار التي كنا نستعد لها. حتى اللحظة قصفنا أكثر من 130 هدفًا وموقعًا إرهابيًا من شمال وحتى جنوب قطاع غزة!! كما تم القضاء على 15 ناشطًا تخريبيًا من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "بدأنا عملية حارس الأسوار التي كنا نستعد لها. حتى اللحظة قصفنا أكثر من 130 هدفًا وموقعًا إرهابيًا من شمال وحتى جنوب قطاع غزة!! كما تم القضاء على 15 ناشطًا تخريبيًا من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس".

#عاجل الغارات الجوية ترتكز على مواقع انتاج وتخزين صواريخ ووسائل قتالية بالاضافة الى مجمعات عسكرية! 🔴استهداف غرفة الاستخبارات العسكرية لحماس في جنوب القطاع 🔴تدمير نفقيْن إرهابييْن محاذييْن للسياج الأمني! 🔴ضرب منزل قائد كتيبة حمساوي داخل مبنى متعدد الطوابق!

وتابع أدرعي قائلا: "القضاء على 15 ناشطًا تخريبيًا من المنظمات الإرهابية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس منذ بدء عملية حارس الأسوار.. الغارات الجوية ترتكز على مواقع انتاج وتخزين صواريخ ووسائل قتالية بالإضافة الى مجمعات عسكرية! استهداف غرفة الاستخبارات العسكرية لحماس في جنوب القطاع.. تدمير نفقيْن إرهابييْن محاذييْن للسياج الأمني!.. ضرب منزل قائد كتيبة حمساوي داخل مبنى متعدد الطوابق!".

خلال ساعات الليلة الماضية شن جيش الدفاع سلسلة غارات مستهدفًا أكثر من 130 هدفًا إرهابيًا تابعًا للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة من بينها مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بالاضافة الى 15 ناشطًا إرهابيًا في حماس تم القضاء عليهم. كما استهدف نفقيْن هجومييْن محاذيين للسياج الامني https://t.co/FhCPmVeYVK

ونشر أدرعي مقطع فيديو من العملية بتعليق قال فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية شن جيش الدفاع سلسلة غارات مستهدفًا أكثر من 130 هدفًا إرهابيًا تابعًا للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة من بينها مبنى الاستخبارات العسكرية التابع لحماس بالإضافة الى 15 ناشطًا إرهابيًا في حماس تم القضاء عليهم. كما استهدف نفقيْن هجومييْن محاذيين للسياج الأمني".