نتنياهو يقرر تشديد الهجمات على حماس والجهاد: نحن في أوج معركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه تقرر تشديد وتعزيز وتيرة الهجمات على حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، مطالبا الإسرائيليين بـ"الصبر والعطاء"، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو، عقب جلسة لتقييم الموقف في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية: "لقد اختتمنا للتو جلسة لتقييم الموقف بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس هيئة الأمن القومي وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية".

وأضاف: "نحن في أوج معركة. منذ يوم أمس، يشن جيش الدفاع مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي في غزة، حيث قمنا بتصفية بعض القادة، وضربنا عددًا كبيرًا للغاية من أهدافهما النوعية. إن خلاصة الجلسة مفادها تشديد الهجمات وتعزيز وتيرتها".

وتابع نتنياهو بالقول: "ستتكبد حماس ضربات لم تتوقعها. وأدرك أن الأمر يقتضي كذلك صبرا منكم وبعض العطاء من طرفكم، يا مواطني إسرائيل"، بحسب ما جاء على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وأشار نتنياهو إلى مقتل إسرائيليين اثنين في عسقلان، قائلا: "للأسف قُتل مواطنان اثنان في طرفنا. ألتمس من الجميع الانصياع للتعليمات واتباع التعليمات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية بدقة، فهذا ينقذ الأرواح".

وقال نتنياهو: "لدينا طريق يجب قطعه، وسنقوم بذلك سويًا بمسؤولية، ومع الدعم الكامل للغارات التي يشنها جيش الدفاع حاليا وسيشنها لاحقا".