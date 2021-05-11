دبي، الإمارات العربية المنحدة (CNN) – استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، في أول زيارة له إلى المملكة منذ "قمة العُلا".

ونشرت وزارة الخارجية السعودية صورا لاستقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

Credit: SAUDIFM/OFFICIAL TWITTER

وكانت قد شهدت "قمة العُلا" وضع الأسس للمصالحة بين الدول التي فرضت مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على قطر من جهة، والدوحة من جهة أخرى.

وكان قد زار الشيخ تميم نب حمد آل ثاني السعودية للمشاركة في القمة التي أنهت المقاطعة التي بدأت عام 2017.