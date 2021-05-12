دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 48 قتيلا وإصابة أكثر 300 شخص.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع الدكتور أشرف القدرة إن عدد القتلى والجرحى، حتى ظهر الأربعاء، بلغ 48 قتيلا بينهم 14 طفلا و3 سيدات، فيما وصل عدد المصابين إلى 304 أشخاص.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين ليلاً وحتى صباح الأربعاء، حيث كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة، فيما أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، المزيد من الصواريخ باتجاه إسرائيل. ووصل عدد القتلى الإسرائيليين إلى 5 أشخاص.

وحذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، مساء الثلاثاء، من أن التوترات بين إسرائيل وغزة "تتصاعد نحو حرب واسعة النطاق"، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى وقف تصعيد العنف.