إسرائيل: 850 صاروخا أطلقت من غزة 200 منها سقطت بالقطاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إن 850 صاروخا أطلق من قطاع غزة لافتا إلى أن من بين هذه الصواريخ، 200 سقطت داخل القطاع.

تم اطلاق 850 صاروخًا نحو إسرائيل من قطاع غزة. 200 صاروخ سقطت داخل القطاع!!! https://t.co/wPXEtaz8YL

جاء ذلك في تغريدة لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، بتعليق على صورة للحظة إطلاق صواريخ، قائلا بتعليق: "تم إطلاق 850 صاروخًا نحو إسرائيل من قطاع غزة. 200 صاروخ سقطت داخل القطاع!!!"

تم اطلاق 850 صاروخ نحو إسرائيل من قطاع غزة. 200 منها سقطت داخل القطاع وأصابت الفلسطينيين. حماس تطلق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان متخذة من النساء والأطفال دروعا بشرية https://t.co/5vp8c6W3h1

من جهتها نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو لصواريخ أطلقت من قطاع غزة، بتعليق قالت فيه: "تم إطلاق 850 صاروخ نحو إسرائيل من قطاع غزة. 200 منها سقطت داخل القطاع وأصابت الفلسطينيين. حماس تطلق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان متخذة من النساء والأطفال دروعا بشرية".

وتستمر التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتصاعد بعد إطلاق مئات الصواريخ من قطاع غزة ورد إسرائيل بتكثيف الغارات الجوية، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون في الصحة الفلسطينية أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا بينهم 12 طفلا، مضيفين أن عدد الجرحى بلغ 220 شخصا.